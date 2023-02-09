Прокурор запросил обвиняемым по делу «Вясны» правозащитникам от 9 до 12 лет колонии. Об этом сообщила сотрудница «Белтелерадиокомпании» Ксения Лебедева.

Нобелевскому лауреату мира и руководителю «Вясны» Алесю Беляцкому прокурор запросил 12 лет колонии усиленного режима, его заместителю и вице-президенту FIDH Валентину Стефановичу — 11 лет колонии усиленного режима, координатору кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимиру Лобковичу и правозащитнику Дмитрию Соловьеву — 9 и 10 лет колонии соответственно.

Гособвинение заявило и о штрафе для фигурантов дела — по 5 тысяч рублей, написала Лебедева.

Дмитрий Соловьев проходит по делу в порядке «специального производства», суд над ним идет в заочном режиме.

Правозащитников обвиняют в контрабанде (часть 4 статьи 228 УК) и грубом нарушении порядка (часть 2 статьи 342 УК).

Судебные заседания по делу начались в начале января. Никто из фигурантов не признал своей вины.