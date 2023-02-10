Суд вынес приговор бобруйчанам, которых задержали со стрельбой за «теракт» на железной дороге

Могилевский областной суд вынес приговор трем бобруйчанам, которых задержали со стрельбой за «теракт» на железной дороге, Дмитрию Климову и Владимиру Аврамцеву — 22 года лишения свободы, а Евгению Минкевичу — 1,5 года лишения свободы, пишут «Могилевские ведомости».

На основании Закона Республики Беларусь «Об амнистии в связи с Днем народного единства» Евгений Минкевич, освобожден от наказания частично сроком на один год. С учетом времени нахождения под стражей наказание считается отбытым.

«Могилевские ведомости» пишут, что бобруйчан судили по 6 статям уголовного кодекса:

участие в организации, созданной для осуществления террористической деятельности (часть 2 статьи 290 УК);

приготовление к акту терроризма, совершенному организованной группой (часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК);

приготовление к умышленному приведению в негодность средств железнодорожного транспорта и путей сообщения (часть 1 статьи 13 и часть 4 статьи 309 УК);

акт терроризма, совершенный организованной группой (часть 3 статьи 289 УК);

умышленное разрушение средств железнодорожного транспорта и средств сигнализации (часть 4 статьи 309 УК);

измена государству (часть 1 статьи 356 УК).