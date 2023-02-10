Суд вынес приговор бобруйчанам, которых задержали со стрельбой за «теракт» на железной дороге

Могилевский областной суд вынес приговор трем бобруйчанам, которых задержали со стрельбой за «теракт» на железной дороге, Дмитрию Климову и Владимиру Аврамцеву — 22 года лишения свободы, а Евгению Минкевичу — 1,5 года лишения свободы, пишут «Могилевские ведомости».
На основании Закона Республики Беларусь «Об амнистии в связи с Днем народного единства» Евгений Минкевич, освобожден от наказания частично сроком на один год. С учетом времени нахождения под стражей наказание считается отбытым.
«Могилевские ведомости» пишут, что бобруйчан судили по 6 статям уголовного кодекса:
дел «экстремистской направленности» рассмотрела прокуратура за 2022 годПресс‑служба Генпрокуратуры