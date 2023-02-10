Суд вынес приговор бобруйчанам, которых задержали со стрельбой за «теракт» на железной дороге
Суд вынес приговор бобруйчанам, которых задержали со стрельбой за «теракт» на железной дороге
10 февраля 2023, 16:15
 
 
 
 
 

Могилевский областной суд вынес приговор трем бобруйчанам, которых задержали со стрельбой за «теракт» на железной дороге, Дмитрию Климову и Владимиру Аврамцеву — 22 года лишения свободы, а Евгению Минкевичу — 1,5 года лишения свободы, пишут «Могилевские ведомости».

На основании Закона Республики Беларусь «Об амнистии в связи с Днем народного единства» Евгений Минкевич, освобожден от наказания частично сроком на один год. С учетом времени нахождения под стражей наказание считается отбытым.

«Могилевские ведомости» пишут, что бобруйчан судили по 6 статям уголовного кодекса:

  • участие в организации, созданной для осуществления террористической деятельности (часть 2 статьи 290 УК);
  • приготовление к акту терроризма, совершенному организованной группой (часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК);
  • приготовление к умышленному приведению в негодность средств железнодорожного транспорта и путей сообщения (часть 1 статьи 13 и часть 4 статьи 309 УК);
  • акт терроризма, совершенный организованной группой (часть 3 статьи 289 УК);
  • умышленное разрушение средств железнодорожного транспорта и средств сигнализации (часть 4 статьи 309 УК);
  • измена государству (часть 1 статьи 356 УК).

     
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