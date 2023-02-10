Гособвинитель запросил 8 лет колонии по 6 уголовным статьям 57-летнему врачу из Сморгони

57-летнему врачу УЗИ из Сморгони Евгению Бужинскому Государственный обвинитель запросил 8 лет колонии по 6 уголовным статьям, пишет правозащитная волонтерская группа MAYDAY.

Медика обвиняют обвиняют по шести статьям Уголовного Кодекса: оскорбление представителя власти (статья 369 УК), оскорбление Лукашенко ( часть 2 статьи 368 УК), разжигание социальной вражды (часть 1 статьи 130 УК), призывы действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), угроза в отношении должностного лица (часть 2 статьи 366 УК), клевета в отношении президента (часть 2 статьи 367 УК).

Правозащитники пишут, что судят мужчину за ряд комментариев в интернете. Суд проходит в закрытом режиме.

Силовики задержали Бужинского 9 июня 2022 года. В тот день силовики ворвались к нему на работу, однако на рабочем месте его не оказалось — мужчина ушёл на обеденный перерыв домой. После этого мужчину задержали по адресу проживания, предварительно перевернув всю квартиру.

23 декабря КГБ внес врача в список «лиц, причастных к террористической деятельности».