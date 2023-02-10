Российский «Хеликс» выкупил сеть беларуских лабораторий «Синэво»

Сеть диагностических лабораторий «Синэво» в Беларуси выкупила российская компания «Хеликс», пишет издание fontanka.ru.

Теперь российской лабораторной службе «Хеликс» принадлежит 100% доли крупнейшей лаборатории частной диагностики в Беларуси «Синэво». Сумма покупки не называется.

До покупки беларуская «Синэво» была интегрирована в европейскую сеть лабораторий Medicover. «Синэво» долгое время была единственной лабораторией в Беларуси, которая имела право проводить микробиологические исследования.

В ноябре шведский холдинг Medicover, которому принадлежит доля компании «Синэво», заявил, что собирается уйти из Беларуси. Но беларуское правительство добавило медицинскую сеть «Синэво» в список иностранных инвесторов, которым запрещается отчуждение принадлежащих им акций. То есть беларуские власти запретили «Синэво» самостоятельно распоряжаться акциями.

Сегодня начата организационная работа на перевод всех этих лабораторий на стандарты «Хеликса». Компанию ожидает ребрендинг, который пройдет постепенно в течение 2023 года. «Некоторое время сеть будет работать одновременно под двумя брендами — "Синэво" и "Хеликс", а потом перейдет полностью под бренд "Хеликс"», — сообщил Юрий Андрейчук, основатель и генеральный директор «Хеликс».

Лабораторная служба «Хеликс» известна своими 600 диагностическими центрами и лабораторными пунктами в 200 городах России и Казахстане. За 2021 год выручка компании составила 16,1 млрд рублей, чистая прибыль — 1,69 млрд.