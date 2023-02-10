СК: возле границы с Польшей нашли тело гражданина Йемена

В Пружанском районе на границе с Польшей обнаружили тело 19-летнего гражданина Йемена, сообщает Следственный комитет.

СК пишет, что на месте работает следственно-оперативная группа. У погибшего обнаружены при себе документы. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

4 дня назад ГПК сообщал, что на границе с Польшей обнаружили тело гражданина Ирака 2001 года рождения. В январе Следственный комитет рассказал о погибшем возле границы с Польшей мигранта «арабской национальности». В конце декабря представители Погранкомитета обнаружили возле границы с Польшей труп мигранта из Того. 20 декабря ГПК сообщил о трупе мигранта «неславянской внешности» недалеко от калитки в польском заграждении. 27 декабря рядом с польской границей пограничники обнаружили гражданина Сирии и труп его дочери.