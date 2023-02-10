Спасатели обнаружили под обломками в турецком городе Кахраманмараш тела гражданки Беларуси и ее дочери

Тела гражданки Беларуси и ее дочери нашли под обломками в турецком городе Кахраманмараш, пишет Белта с ссылкой на посольство Беларуси в Турции.

«Спасатели спецотряда "ЗУБР" МЧС Беларуси подтвердили посольству информацию об извлеченных из-под обломков в городе Кахраманмараш тел гражданки Беларуси и ее несовершеннолетней дочери, которые были опознаны близким родственником по линии супруга (гражданина Турции) погибшей», — сообщили в посольстве.

Ранее сообщали, что в Кахраманмараше из-под завалов извлекли тела ее супруга (гражданина Турции) и одного из двух малолетних детей.

По состоянию на 9 февраля, число погибших в землетрясениях в Турции возросло до 18 991 . Число раненных выросло до 75 523 человек

Ночью 6 февраля на территории южной части Турции произошло землетрясение с магнитудой 7,7. Днем произошло повторное землетрясение в центральной части страны.