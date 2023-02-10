15-летнего брата автора телеграм-канала «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси» перевели в СИЗО

15-летнему брату администратора телеграм-канала «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси» предъявили обвинение по уголовному делу, его перевели в СИЗО на Володарского, сообщает сам канал.

Автор канала пишет, что ребенок подвергался жесткому давлению со стороны силовиков. С 17 января он находился в ИВС, затем — в специальном диспансере следственного комитета, со вчерашнего дня удерживается в СИЗО. Адвокатов к нему не допускали длительное время, родителям во встрече отказывали.

О задержании 15-летнего брата администратора телеграм-канала «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси» сотрудниками КГБ стало известно 22 января.

Как утверждали авторы канала, силовики требуют удалить канал и прекратить деятельность. Подростка трое суток удерживали в ИВС, его обвиняют по статье о вымогательстве (статья 208 УК). К нему не пускали родителей и адвоката.

Телеграм-канал «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси» регулярно публикует информацию о перемещении по железной дороге российской военной техники и контингента.