Беларуский психолог Андрей Русских, которого задержали в Санкт-Петербурге, сейчас находится в витебском СИЗО

43-летний психолог из Орши Андрей Русских, которого силовики задержали в мае 2022 года в Санкт-Петербурге, ждёт суда в СИЗО №2 города Витебска, пишет правозащитная волонтерская группа «MAYDAY».

Мужчине вменяют вину в оскорблении Лукашенко (статья 368 УК РБ) и «разжигании розни» (статья 130 УК РБ).

1 марта 2022 года Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета вынес постановление о привлечении Русских в качестве обвиняемого по делу об оскорблении Лукашенко. 7 апреля появилось постановление о привлечении его в этом качестве уже по двум статьям уголовного кодекса.

Андрея Русских задержали 28 мая в Санкт-Петербурге. Коллега Русских рассказал «Медиазоне», что полиция задержала психолога «прямо с поезда» незадолго до их встречи. После задержания Русских смог позвонить коллеге и рассказать, что в Беларуси против него возбудили уголовное дело за комментарий «о происходящем в стране» и объявили в розыск.

Суд в Санкт-Петербурге отправил Андрея Русских в СИЗО. Прокуратура в России сочла, что вменяемые беларусу статьи соответствуют статье о публичном оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ) и возбуждении ненависти и вражды (часть 2 статьи 282 УК РФ).

20 декабря Санкт-Петербургский городской суд постановил экстрадировать психолога в Беларусь. Сейчас он находится в витебском СИЗО.

Андрей Русских — психолог-сексолог, психотерапевт, автор книги «Навязчивые мысли, страхи и ВСД. Как вернуть полноценную жизнь». До декабря 2021 жил в Орше, после чего переехал в российский Владимир.