В Украине мужа сотрудницы канала СТВ и депутата Верховной рады подозревают в государственной измене

В Украине мужа сотрудницы канала СТВ Надежды Сасс и депутата Верховной рады Олега Волошина подозревают в государственной измене (часть 1 статьи 111 УК Украины), сообщает СБУ.

Согласно материалам следствия, в 2020-2021 годах Волошин помогал «военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины». Он «манипулировал общественным мнением» украинцев и подавал «искаженную информацию» о военной, политической и общественной ситуации в стране.

По информации издания «Наша Ніва», супруги переехали в Беларусь в 2022 году за 11 дней до начала войны.