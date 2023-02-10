Суд приговорил жителя Гродно к двум годам колонии за «демонстрацию нацистских татуировок»

Суд Октябрьского района Гродно приговорил местного жителя к двум годам колонии общего режима за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской символики (статья 341-1 УК), об этом рассказали на государственном телеканале «Гродно +».

Ведущая передачи рассказывает, что, согласно материалам дела, гродненец 1990 года рождения неоднократно публично «демонстрировал нацистские татуировки» на территории автовокзала. У мужчины были набиты немецкие орлы на левой и правой стороне шеи и нацистская свастика на среднем пальце правой руки.

В сюжете говорят, что мужчина был неоднократно судим. Ранее близкий к силовикам телеграм-канал «ПуЛьС ГрОдНо» публиковал видео с осужденным. Авторы канала писали, что мужчину за татуировки уже задерживали два раза.