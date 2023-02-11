В Турции под завалами обнаружили тело пропавшей беларуски и ее сына

В Турции под завалами было найдено тело пропавшей беларуски Александры Акпинар и ее сына, об этом в соцсетях сообщила ее сестра Мария. Александра не выходила на связь с 5 февраля. Эту информацию подтвердил и беларуский МИД.

Ранее Мария писала о том, что Александру Акпинар нашли в больнице, однако это было ошибкой – сестра обозналась, когда смотрела видео с пострадавшими.

Кемаля Акпинара, мужа Александры, извлекли из-под завалов раньше, он скончался в больнице 8 февраля.

Семья Акпинар жила в турецком городе Хатай, сильно пострадавшем от землетрясения.