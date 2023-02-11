Акционист предложил школам поучаствовать в конкурсе с перефразированным девизом СС

Акционист Владислав Бохан разыграл беларуских учителей, рассказал сам автор проекта. Он разослал в школы письмо с предложением поучаствовать в конкурсе стихов «Ваша честь зовется верность».
Письмо Бохан разослал от имени Национального центра художественного творчества детей и молодежи. В нем он указал, что конкурс стихов проводится совместно с Министерством образования и МВД. Среди прочих целей конкурса акционист назвал «повышение престижа сотрудников МВД и повышение интереса к работе органов правопорядка».
В фейковом конкурсе поучаствовала как минимум одна школа из Хойников. Администрация школы прислала акционисту видеопрезентацию стихотворения «Верность отчизне». На видео школьник читает стихотворение, посвященное силовикам.
дел «экстремистской направленности» рассмотрела прокуратура за 2022 годПресс‑служба Генпрокуратуры