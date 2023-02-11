Акционист предложил школам поучаствовать в конкурсе с перефразированным девизом СС

Акционист Владислав Бохан разыграл беларуских учителей, рассказал сам автор проекта. Он разослал в школы письмо с предложением поучаствовать в конкурсе стихов «Ваша честь зовется верность».

Письмо Бохан разослал от имени Национального центра художественного творчества детей и молодежи. В нем он указал, что конкурс стихов проводится совместно с Министерством образования и МВД. Среди прочих целей конкурса акционист назвал «повышение престижа сотрудников МВД и повышение интереса к работе органов правопорядка».

«Племя кривичей напало на Древний Египет, и началась Первая мировая война». Акционист Владислав Бохан — об искусстве, политике и работе школьного учителя истории

В фейковом конкурсе поучаствовала как минимум одна школа из Хойников. Администрация школы прислала акционисту видеопрезентацию стихотворения «Верность отчизне». На видео школьник читает стихотворение, посвященное силовикам.