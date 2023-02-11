Пятерых минчан, задержанных за вывешивание бчб и украинского флагов, будут судить по «экстремистским» статьям

В сентябре силовики задержали пятерых минчан за то, что они вывесили на фасаде дома по улице Леси Украинки в Минске украинский и бчб-флаги. Изначально им предъявили обвинение в злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339), однако, как пишет правозащитный центр «Вясна», статьи изменили на две статьи «экстремистские».

Задержанные за вывешивание флагов — Денис Варозов, Вячеслав Пантюшенко, Ольга Терех, Владимир Лавор и Екатерина Зарецкая. После их задержания канал в мобильном приложении Zello, через который они общались во время проведения акции, был признан экстремистским формированием.

Следствие по делу минчан окончено, теперь они обвиняются по статьям о создании экстремистского формирования (часть 1,3 статьи 361-1) и содействии экстремистской деятельности (часть 2 статьи 361-4 УК). Им грозит до семи лет колонии.