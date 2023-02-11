Суд приговорил администратора брестского чата «ГОБК» к 4 годам колонии по «экстремистской» статье

Бресткий облсуд приговорил к четырем годам колонии Дмирия Степнова, администратора брестского чата «ГОБК», пишет правозащитный центр «Вясна». Его признали виновным по статье о создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК). Суд проходил в закрытом режиме.

Дмитрия Степанова задержали в октябре 2022 года, его как минимум дважды судили за репосты по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), позже он стал подозреваемым по уголовному делу.

МВД признало чат «ГОБК» «экстремистским формированием» в конце ноября 2022 года, то есть, уже после задержания Дмитрия Степанова.