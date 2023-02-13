Врача из Сморгони Евгения Бужинского приговорили к 6 годам колонии

Гродненский областной суд приговорил 57-летнего врача из Сморгони Евгения Бужинского к 6 годам колонии и штрафу в 50 базовых величин. Его признали виновным по шести статьям УК, пишет волонтерская инициатива MAYDAY.

Медика обвиняли в оскорблении представителя власти (статья 369 УК), оскорблении Лукашенко (часть 2 статьи 368 УК), разжигании социальной вражды (часть 1 статьи 130 УК), призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), угрозах в отношении должностного лица (часть 2 статьи 366 УК) и клевете в отношении президента (часть 2 статьи 367 УК).

Правозащитники писали, что Бужинского судили за ряд комментариев в интернете. Заседания проходили в закрытом режиме.

Силовики задержали Бужинского 9 июня 2022 года. В тот день силовики ворвались к нему на работу, однако на рабочем месте его не оказалось — мужчина ушёл на обеденный перерыв домой. После этого мужчину задержали по адресу проживания, предварительно перевернув всю квартиру.

23 декабря КГБ внес врача в список «лиц, причастных к террористической деятельности».