Суд приговорил бывшего криминалиста и администратора «Жыве Лунінец» к 9 годам колонии

Брестский областной суд приговорил бывшего эксперта-криминалиста и администратора телеграм-канала «Жыве Лунінец» к 9 годам колонии усиленного режима, передает «Вясна».

Суд прошел 6 февраля, но о его результатах стало известно только сейчас. Заседания проводились в закрытом режиме.

Александра Сумара признали виновным в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК), создании экстремистского формирования или участии в нем (часть 1 статьи 361-1 УК), клевете в отношении Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК) и призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

Как уточняют правозащитники, Сумар работал экспертом-криминалистом в 2000-х годах, а последнее время жил в Москве.