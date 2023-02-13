Суд признал песню «Наш дом Беларусь» «экстремистскими материалами»
Суд признал песню «Наш дом Беларусь» «экстремистскими материалами»
13 февраля 2023, 13:43
 
 
 
 
 

Суд Гомельского района признал «экстремистскими материалами» известную дворовую песню «Наш дом Беларусь». Она уже включена в обновленный список на сайте Министерства информации.

Кроме того, недавно список «экстремистских материалов» пополнили тикток-аккаунт издания «Зеркало», телеграм-каналы и чаты «Post ✙Rudzik», «Мертвые русские | Груз 200», «Молодечно 97%», «TPBELA», «Беларусь в шоке!», «Wotan + Jugend», «Белый Бобр», «Яська гаспадар з-пад Вiльнi», инстаграм-аккаунт «Мозырь для жизни», профиль Anna Fedoronok в «Одноклассниках», сообщество в фейсбуке «Беларусы ЗША. Разам лягчэй».

     
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