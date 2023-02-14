Генеральный директор предприятия «Белшина» Андрей Бунаков находится в СИЗО, сообщает «Белта».

О задержании Бунакова стало известно на совещании Александра Лукашенко с руководством Совета Министров. По какой статье задержан директор, не уточняется.

По информации «Белты», руководитель заключил контракт с неназванной российской компанией на продажу крупногабаритных шин ниже стоимости «на 16-20%».

«Что сделал это генеральный директор "Белшины": он заключает договор с какими-то российскими… Ну, я их жуликами называю. Иначе не назовешь», — пожаловался Лукашенко.

На сайте предприятия генеральный директором указан Андрей Бунаков.