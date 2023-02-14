Осужденного на 6 лет колонии пенсионера приговорили к еще 1 году заключения по статье об оскорблении представителя власти

Суд Дзержинского района приговорил 70-летнего пенсионера Василия Демидовича к 1 году колонии и штрафу в 30 базовых величин по статье об оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Об этом сообщает «Вясна».

Подробности нового дела против пенсионера неизвестны.

В сентябре 2022 года суд признал Демидовича виновным в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК) и оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), представителя власти (статья 369 УК) и судьи (статья 391 УК) и приговорил к 6 годам колонии усиленного режима и штрафу в размере 1600 рублей.

Из-за частичного сложения приговоров окончательный срок наказания для Демидовича составил 6,5 лет колонии усиленного режима и штраф в размере 2710 рублей, пишут правозащитники.

Согласно прошлому обвинению, с сентября 2021 года по январь 2022 года Демидович писал в чате «Карателей Беларуси» оскорбительные комментарии о Лукашенко, представителях власти и судье, а также комментарии, содержащие «призывы, желание, заинтересованность и готовность к созданию вооруженных формирований, направленных на причинение вреда».

Правозащитники перечисляли несколько комментариев, оставленных пенсионером в чате: «Пока рабочего движения нет», «Нужна всеобщая стачка по всей стране», «Жду в Беларуси вооруженные силы НАТО», «Опять очередной колхозан и ябатька», «долбаный москаль».

В конце июня КГБ внес Василия Демидовича в список лиц, причастных к террористической деятельности.