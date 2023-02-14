«Белсат»: Литва закроет один из двух железнодорожных переходов

По решению Литвы с 16 февраля движение поездов через переход Стасилос-Беняконе будет закрыто, сообщает «Белсат».
Как сообщается, с 14 февраля составам запрещено принимать грузы. Меры вводятся «до отмены».
Телеграм-канал «МотолькоПомоги», которому удалось связаться с представителями таможни Литвы, пишет, что мера связана с отсутствием на литовском посту «Стасислом» рентгеновских систем. Грузовые поезда будут направлены на другой переход, где соответствующие системы сканирования грузов установлены.
Официальных сообщений о закрытии движения поездов не появлялось.
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