Бывшего ведущего экономиста «БелВЭБ» обвиняют в «сливе данных» силовиков и разжигании вражды

Бывшего ведущего экономиста банка «БелВЭБ» обвиняют в неправомерном завладении компьютерной информацией (статья 352 УК), незаконных действиях в отношении информации о частной жизни (часть 3 статьи 203-1 УК) и разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК). Информация об этом появилась в расписании Минского областного суда.

О его задержании стало известно в июле 2022 года. Авторы провластного телеграм-канала писали, что он передавал персональные данные «силовиков, учителей и врачей администраторам экстремистских телеграм-каналов».

«Целью было оказать давление на лиц, сведения о которых он передавал, путём их буллинга, а также травли близких родственников», — говорилось в сообщении.

В «покаянном» видео Ермаков рассказывал, что в августе 2020 года участвовал в митингах в Минске и предоставил информацию о сотрудниках МВД в бот телеграм-канала «Черная книга Беларуси», «воспользовавшись служебными полномочиями».