На литовской границе активисты задержали две фуры с санкционными удобрениями «Гродно Азот»

Активисты и участники «Рабочага Руху» остановили на беларуско-литовской границе две фуры с удобрениями «Гродно Азот», находящегося под европейскими санкциями. Об этом рассказали журналисты БРЦ.

Это произошло со стороны пограничного пункта пропуска Райгардарс — на тот момент фуры уже прошли таможенный контроль Литовской Республики.

На границе находился руководитель центра — в разговоре с ним водитель одной из фур признал, что ввоз санкционных удобрений на территорию ЕС запрещен, пишет БРЦ.

На место задержания приехала литовская полиция, пограничники и таможенники, рассказывает центр. Сами фуры направили в пункт проверки, уточняют журналисты.