Генпрокурор направил заявление о признании «Беларусского расследовательского центра» экстремистской организацией

Генеральный прокурор Андрей Швед по предложению председателя КГБ Ивана Тертеля направил в Верховный суд заявление о признании «Беларусского расследовательского центра» экстремистской организацией и запрете ее деятельности в Беларуси, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По информации ведомства, БРЦ «на регулярной основе» публикует материалы, признанные экстремистскими, а члены организации создают «собственный деструктивный контент в интересах», признанного ранее, «экстремистким формированием», телеканала «Белсат».

Генпрокуратура утверждает, что информация в расследованиях БРЦ подается чтобы «сознательно повысить уровень напряженности в обществе» и «подорвать авторитет» Беларуси. При этом сотрудники своими расследованиями «разжигают вражду и рознь», распространяет ложные сведения о Беларуси и «правовом положении ее граждан».