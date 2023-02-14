Житель Ганцевичей поджег магазин, в котором его сожительница‑продавщица допустила недостачу

Милиционеры задержали 26-летнего жителя Ганцевичей, который поджег местный магазин. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Против него возбудили уголовное дело об уничтожении имущества (статья 219 УК), пишет пресс-служба. Согласно отчету МВД, накануне поджога его сожительница рассказала мужчине, что допустила крупную недостачу на работе в магазине. Фигурант ночью разбил в этом магазине окно и забросил туда бутылку с бензином, считает ведомство.

С заявлением о поджоге в милицию обратился 49-летний директор магазина.