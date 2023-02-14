Администратора сообщества «За адзіную дзяржаўную мову Беларусі» приговорили к 3 годам колонии

Гомельский областной суд приговорил администратора сообщества «За адзіную дзяржаўную мову Беларусі» Владимира Бутьковца к 3 годам колонии, сообщает «Вясна».

Его признали виновным в создании экстремистского формирования или участии в нем (статья 261-1 УК).

Бутьковца задержали 5 сентября 2022 года и присудили 7 суток ареста по статье о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), писали правозащитники.

17 августа 2022 года МВД признало сообщество «За адзіную дзяржаўную мову Беларусі» в соцсети «ВКонтакте» «экстремистским формированием».

На момент признания «экстремистским формированием» на группу подписано более 10 тысяч человек. Последняя запись в ней сделана 9 августа — это репост со страницы издания «Наша Ніва». Контент паблика состоит в основном из репостов записей новостных изданий.