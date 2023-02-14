Александр Лукашенко подписал закон «Об основах гражданского общества» и поправки в закон «О политических партиях», сообщает «Белта» со ссылкой на пресс-службу политика.

Законом «Об основах гражданского общества» определяются «особые формы взаимодействия» госорганов и «субъектов гражданского общества». В их число входит избрание делегатов Всебелорусского народного собрания, сбор предложений на ВНС и участие в их реализации.

Правом на это наделяются те организации, которые имеют областную и минскую городскую структуры, численностью не менее 100 000 человек или не менее половины зарегистиророванных профсоюзов.

Поправки в закон «О политических партиях» изменяют условия создания и действия партий. Минимальный порог численности учредителей повышен с 1 000 до 5 000 человек. Кроме того, обязательно наличие структур во всех областях и в Минске, не менее чем в одной трети районов каждой из областей и не менее чем в одной трети районов Минска.

Министерство юстиции в течение полугода после вступления поправок в силу должен переригистрировать партии. Деятельность не прошедших и не принявших решение о ликвидации, будет прекращена Верховным судом.