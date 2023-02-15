Минского пластического хирурга арестовали на 15 суток; причина неизвестна

Суд арестовал миинского пластического хирурга Алексея Дужия на 15 суток. Об этом сообщил телеграм-канал «Белые халаты».

Причина задержания и по какой статье судили хирурга, неизвестны. Как пишут авторы телеграм-канала, Дужия задерживали в 2020 году.

Согласно информации на его профессиональном сайте, Дужий является членом ассоциации Беларуского общества пластической реконструктивной и эстетической хирургии.