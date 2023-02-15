В Гомеле по статье о получении взятки судят бывшего начальника отделения железной дороги

Суд Советского района Гомеля рассматривает дело против бывшего начальника «Гомельского отделения Белорусской железной дороги» Григория Дворака, заметил «Флагшток».

Подробности дела неизвестны. Согласно расписанию суда, Дворака обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями (части 2 и 3 статьи 210 УК), получении взятки (часть 1 и 2 статьи 430 УК), служебном подлоге (часть 1 статьи 427 УК), злоупотреблении властью (часть 3 статьи 424 УК) и даче взятки (часть 2 статьи 431 УК).

По информации «Флагшток», Дворак руководил Гомельским отделением БЖД на протяжении 9 лет, а с 2016 по 2019 год являлся депутатом верхней палаты парламента. В 2020 году активисты проводили пикет против руководства Дворака, обвиняя его в репрессиях против сотрудников.