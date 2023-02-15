Задержанный в Неаполе беларус все еще находится под стражей, Италия ждет от Беларуси подтверждения обвинения

27-летний беларус Владислав Гирис, задержанный 7 февраля в Неаполе, все еще находится под стражей, рассказала «Медиазоне» знакомая его семьи. В понедельник 13 февраля, спустя шесть дней после задержания, он впервые пообщался с адвокатом. По словам знакомой, в Беларуси Владислав Гирис обвиняется в мошенничестве, однако суть обвинения и статья не известны.

В скором времени должен состояться суд. Как рассказала знакомая семьи, может так произойти, что по его итогам Владиславу придется провести в заключении 40 дней, пока итальянская сторона будет ожидать от Беларуси подтверждения выдвинутых обвинений.

Владислав Гирис живет с женой в польском городе Катовице. Итальянская полиция задержала Владислава 7 февраля, он прилетел в Неаполь на день рождения и должен был отправляться обратно на следующий день. В сообщении полиции было сказано, что его задержали в целях экстрадиции, так как 1 декабря 2020 года беларуские власти выдали ордер на его арест.

По словам приятельницы семьи, в 2021 году знакомых Владислава Гириса осудили по делу о постановочном ДТП. Группа людей инсценировала ДТП для получения страховых выплат. Сам Владислав согласился выступить в роли водителя автомобиля, по вине которого случилась авария. В приговоре, фото которого есть в распоряжении «Медиазоны», среди обвиняемых Гириса нет. Его фамилия фигурирует на нескольких страницах, однако из документа непонятен его статус по делу.

Жена Владислава опасается, что задержание может быть связано с политикой, так как он участвовал в Польше акциях солидарности с протестующими в Беларуси.