Бывшему уголовному инспектору из Гродно предъявлено обвинение в измене государству и разглашении данных следствия

Андрею Шкляру из Гродно предъявлено обвинение по двум статьям УК – об измене государству (часть 1 статьи 356) и разглашении данных данных дознания, предварительного следствия (статья 407). Гродненский областной суд начнет рассмотрение его дела в закрытом режиме 20 февраля.

Как пишет Dissidentby.com, 39-летний Андрей Шкляр работал инспектором уголовно-исполнительной системы Октябрьского РОВД в Гродно, незадолго до ареста подал рапорт на увольнение. Под стражей он находится год и три месяца. В чем именно обвиняют Андрея Шкляра – неизвестно.