«Флагшток»: в Витебске пропал уроженец Чернигова, который работал в облисполкоме

В январе 2023 года в Витебске пропал сотрудник местного облисполкома и уроженец Чернигова Андрей Шмай. Об этом сообщило украинское издание Cheline и гомельское «Флагшток».

Как рассказала «Флагштоку» мать пропавшего, Андрей Шмай родился в 1987 году в Чернигове, а в Беларусь переехал в 2013 году. В Витебском облисполкоме он обслуживал электрику или сантехнику. У его супруги Валерии, также уроженки Чернигова, есть беларуское гражданство. Сын пары учится в витебской школе, пишет «Флагшток».

В посольстве Украины в Беларуси матери пропавшего сказали, что не имеют информации о задержании Андрея Шмая.

«19 января после окончания рабочего дня Андрея попросили задержаться какие-то люди. Попросили задержаться, он задержался и все. На работе сказали, что задержали спецслужбы. Я не знаю, за что его задержали, видно за то, что просто украинец. Только из-за этого. Он просто работал, у них нормальная семья — работа-дом. Ни с кем не общался, никуда не выезжал за границу, в Чернигове последний раз был в феврале 2020 года», — описала ситуацию мать пропавшего Ирина.

По ее словам, через две недели после случившегося Валерии позвонил человек, который представился следователем и попросил передать документы супруга. Для чего передавались документы и из какого ведомства поступил звонок, «Флагшток» не уточняет.