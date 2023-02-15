СБУ сообщила о задержании беларуса, который воевал в составе «ЧВК Вагнер»

Служба безопасности Украины сообщила о задержании беларуса, который воевал в составе «ЧВК Вагнер».

Ему предъявили обвинения по статье об участии наемника в вооруженном конфликте, военных или насильственных действиях (часть 4 статьи 447 УК Украины), пишет пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению ведоства, беларус вступил в «ЧВК Вагнер» в июле прошлого года и участвовал в боевых действиях против Украины на Бахмутском направлении. В ноябре он попал в украинский плен, уточняет СБУ.

По информации ведомства, беларус вступил в «ЧВК Вагнер», чтобы «заработать денег». Украинскими служащими он рассказал о пытках, лишении денежного обеспечения и убийствах внутри «ЧВК Вагнер», связанных с невыполнением задач.