Суд приговорил нарколога из Бреста к двум годам колонии за комментарии в адрес Лукашенко и главы Брестского горисполкома

Брестский районный суд приговорил Максима Зайцева, заведующего отделением Брестского областного наркологического диспансера к двум годам колонии по обвинению в оскорблении Лукашенко (статья 368 УК) и председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука (статья 369 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

По версии обвинения, комментарий в адрес Лукашенко Максим Зайцев оставил 20 июля 2021 года, он написал под постом о Лукашенко в одном из телеграм-каналов «Животное, загнанное в угол. Скоро начнет кусать своих».

Комментарий про Александра Рогачука Зайцев оставил 16 марта 2022 года, он написал «РЫгачук пусть ляжет возле пушки и спит спокойно, осел! Бернес нашелся».

До суда Максим Зайцев находился под стражей два с половиной месяца. Известно, что у него есть трехлетний ребенок.