Суд в Витебске приговорил трансплантолога костного мозга к 2,5 годам колонии

Витебский областной суд приговорил врача-трансплантолога из РНПЦ детской онкологии и гематологии Алексея Алексейчика к 2,5 годам колонии по обвинению в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК). Об этом сообщила волонтерская группа MAYDAY.

Суд приходил в закрытом режиме, подробности дела неизвестны. Медика задержали в октябре 2022 года.

Тогда о его задержании писала «Наша Ніва» — коллеги Алексейчика рассказали изданию, что весной 2022 года силовики получили доступ ко внутреннему чату сотрудников РНПЦ, где обсуждали «политическую ситуацию в Беларуси, работу независимого профсоюза "Панацея" и так далее». Издание предполагало, что задержание трансплантолога связано с этим чатом.

Как уточнил MAYDAY, Алексей Алексейчик более 20 лет работал врачом-трансплантологом в РНПЦ детской онкологии и гематологиии считается одним из лучших специалистов центра, который провел множество операций по пересадке костного мозга.

7 июля 2022 года силовики задержали детского онколога-гематолога Юлию Жаренкову и заведующего лабораторией генетических биотехнологий Александра Мелешко. Жаранкову отпустили на следующий день, а Мелешко поместили в ИВС на Окрестина. В сентябре его приговорили к 3 годам домашней химии.