Корреспондентку барановичского изданиия Intex‑press, которая проводила уличные опросы, задержали на 72 часа, сообщает издание.

Имя девушки не называется. Издание пишет, что ее вызвали 16 февраля на допрос к 10 утра. К концу дня из Барановичского ГОВД редакции ответили, что журналистка задержана на 72 часа, не уточнив по какой статье.

15 февраля в ООО «Издательский дом «Интекс-пресс» пришли с постановлением на осмотр. В результате силовики забрали системные блоки, фотоаппарат, рабочие и личные ноутбуки сотрудников, компьютерную технику бухгалтерии и рекламного отдела.