Александр Лукашенко подписал поправки в избирательный кодекс; снимать заполненный бюллетень запрещено

Александр Лукашенко подписал поправки в избирательный кодекс, сообщает его пресс-служба.

Согласно нововведениям, у кандидата в депутаты не может быть карты поляка или вида на жительство другой страны, отменен порог явки для признания выборов в Палату представителей состоявшимися, запрещены фото и видеосъемка заполненного бюллетеня.

Изменено время досрочного голосования. Раньше голосовать можно было с 10 до 19 часов с часовым перерывом. Теперь — с 12 до 19 часов.