Блогер Роман Протасевич признал вину в суде

В суде Минского района обвиняемый по делу редакторов телеграм-канала Nexta Роман Протасевич признал вину в полном объеме, сообщает «Белта».

Протасевич один из трех администраторов канала и единственный, кто находится в суде. Ян Рудик и Степан Путило в суд не явились. Их дело рассматривается в рамках «специального производства». Их вменяют статьи об оскорблении и клевете в отношении Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК, часть 2 статьи 368 УК), разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), создание и руководство экстремистким формированием (часть 1 статьи 361-1 УК) и другие.

По информации «Белты», администраторам вменяется совершение «не менее 1 586 преступлений».

Как заявил гособвинитель, трое администраторов были причасты к разработке плана по передаче государственной власти Светлане Тихановской. Утверждается, что «установлена связь» подсудимых с политиками Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем, Виктором Бабарико, Марией Колесниковой, Франакам Вечерко, Валерием Цепкало и блогером Игорем Лосиком.