Правозащитницу Насту Лойко обвиняют в организации грубого нарушения общественного порядка и разжигании вражды и розни

Правозащитницу Насту Лойко обвиняют по двум уголовным статьям: организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК) и разжигании вражды или розни (часть 3 статьи 130 УК), пишет телеграм-канал «Гуманизм, вашу мать!».

Основанием для уголовной статьи за разжигание розни стало участие правозащитницы в написании отчета о преследовании анархистского сообщества в Беларуси за 2018 год. В докладе дается критическая оценка деятельности сотрудников милиции, которую следователи восприняли, как «разжигание вражды» к профессиональной группе силовиков.

Насту Лойко задержали 6 сентября после заседания по делу «Революционного действия» в Минском городском суде, и осудили на 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. 21 сентября она не вышла на свободу, суд снова арестовал ее на 15 суток по той же статье. Наста Лойко вышла на свободу 6 октября. На следующий день Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении правозащитницы. Она проходила по нему качестве подозреваемой в содействии неуплате налогов. По этому делу обвиняемыми проходят ее бывшие коллеги по правозащитному центру «Вясна».

28 октября Насту Лойко снова задержали, и 31 октября снова осудили на 15 суток. 14 ноября она не вышла на свободу, суд снова назначил ей 15 суток по статье о мелком хулиганстве.

29 ноября ситуация повторилась: суд опять арестовал Лойко на 15 суток. По истечении этого срока правозащитница не вышла на свободу. Сейчас правозащитница Наста Лойко находится в СИЗО