В Буда‑Кошелевском районе КГБ проводит учения по реагированию на «акты терроризма»

На территории Буда-Кошелевского района 17 февраля КГБ проводит учения по проверке готовности госорганов к реагированию на «акты терроризма», сообщила газета «Маяк Гомельский».

Что конкретно будет проходить в этот день, газета не уточняет. В мероприятиях будет задействована военная техника, возможно ограничение движения транспорта, пишет «Маяк Гомельский».

8 февраля КГБ в Кличевском районе провел учения по «реагированию на теракты».