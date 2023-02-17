Премьер‑министр подписал постановление об ограничении въезда на территорию Беларуси польским грузовым автомобилям

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление, которое ограничивает въезд на территорию страны польских грузовых автомобилей и тягачей, пишет пресс-служба правительства Беларуси.

Движение грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Польше, теперь будет осуществляться только через беларуско-польский участок Государственной границы.

«Постановление правительства принято в связи с закрытием польской стороной с 10 февраля 2023 года автодорожного пункта пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский "Берестовица")», — пишет пресс-служба.

При этом для увеличения пропускной способности пункты пропуска «Козловичи» (беларуско-польский участок), «Привалка» и «Бенякони» (беларуско-литовский участок) дополняются пунктом таможенного оформления и зоной ожидания для фур.

Документ пока не опубликован. Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

Также в МИД Беларуси был был вызван Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Кшиштоф Ожанна, пишет пресс-служба МИД. Дипломата проинформировали об «ответных мерах беларуской стороны на антигуманное одностороннее решение Правительства М.Моравецкого закрыть движение в пункте пропуска "Бобровники" с польской стороны».

Беларуская сторона заявила дипломату, что не видит смысла дальнейшего пребывания на своей территории офицера связи Пограничной службы Польши.

Обновлено в 16.15. Добавлена информация про вызов дипломата в МИД.