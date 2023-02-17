Фигурантов дела «Рабочага Руху» приговорили к срокам от 11 до 15 лет колонии

Гомельский областной суд приговорил фигурантов дела «Рабочага Руху» к срокам от 11 до 15 лет колонии, сообщает «Радыё Свабода».

Анну Аблаб приговорли к 11 годам колонии, Сергея Шелеста, Андрея Погерило, Александра Гашникова — к 14 годам колонии. На 12 лет колонии осудили Сергея Дзюбу, Игоря Минца, Валентина Тереневича и Сергея Шаметько. Александра Капшуля и Владимира Журавко приговорили к 15 годам колонии, пишет «Радыё Свабода».

Их обвиняли по статьям об измене государству (часть 1 статьи 356) и создании экстремистского формирования или участия в нем (часть 3 статьи 361-1 УК). Шелеста, Журавко и Погерило также обвиняли по статье о клевете (статья 188 УК), Капшуля — по статье о незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 295 УК).

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С 28 декабря заседания по делу проходили в закрытом режиме. 27 декабря обвиняемые по делу отказались давать показания в суде.

Ранее они не признали вину по предъявленным обвинениям. Сотрудник «Гродно Азота» Андрей Погерило вину признал частично, согласившись с обвинением в клевете (статья 188 УК).

По версии следствия, участники «Рабочага руху» собирали и передавали спецслужбам США и Литвы «служебную информацию ограниченного характера в отношении субъектов хозяйствования» Беларуси, касающейся «предпринимаемых ими способов по обходу» санкций. Также они планировали варианты блокировки производственной деятельности предприятий ОАО «Гродно Азот» и ОАО «БМЗ — УКХ "БМК"».

Рабочих, которые заявляли о забастовке на своих предприятиях, задержали 23 сентября 2021 года. За два дня до этого КГБ признал объединение «Рабочы рух» «экстремистским формированием».