Осужденного за убийство пенсионера Виктора Скрундика расстреляли

Осужденного за убийство фигуранта дела «слуцкой банды» Виктора Скрундика расстреляли 16 июля 2022 года. Об этом стало известно «Вясне».

Скрудика приговорили к расстрелу в марте 2020 года, в июне Верховный суд отменил приговор и отправил дело на пересмотр. В январе 2021 года Скундика приговорили к расстрелу повторно. Об исполнении приговора правозащитники узнали только сейчас.

Виктора Скрундика и его подельников Валентина Бушнина и Виталия Мятежа обвиняли в убийстве двух пенсионеров и покушении на жизнь 85-летней женщины под Слуцком в январе 2019 года.

Второй приговор «слуцкой банды». Суд повторно назначил смертную казнь по делу об убийствах пенсионеров

В марте 2020 года суд признал Скрундика виновным в двух убийствах, покушении, разбое и умышленном уничтожении имущества. Его приговорили к принудительному лечению от алкоголизма и смертной казни.

Валентина Бушнина судья признал виновным в подстрекательстве к убийству и в разбое, а Виталия Мятежа — в убийстве и разбое. Их приговорили к 18 и 22 годам колонии соответственно.

В июне Верховный суд отменил приговор и отправил дело на пересмотр. 15 января Виктора Скрундика повторно приговорили к расстрелу, а его подельников Валентина Бушнина и Виталия Мятежа — повторно к 18 и 22 годам лишения свободы.