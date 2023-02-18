МВД отчиталось о задержании 94 мигрантов под Минском

Под Минском в агрогородке Михановичи силовики задержали 94 мигрантов, сообщает пресс-служба МВД. Когда это произошло, не сообщается.

Среди задержанных граждане Алжира, Афганистана, Египта, Йемена, Ирака, Сирии, Марокко и Пакистана. По сообщению ведомства, они прибыли через Россию и планировали последовать в Западную Европу. Беларуских виз у них не было.

54 иностранца привлечены к административной ответственности по неназванной статье. Им предоставлено право добровольного выезда.

Семеро задержаны для установления личности. В отношении четверых «рассматривается вопрос» о возбуждении уголовного дела «в связи с нарушением срока запрета въезда в Беларусь». Под это описание подходит статья 371-2 УК.

27 человек выдворены из страны. У двоих выясняют обстоятельства уклонения от добровольного выезда.