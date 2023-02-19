Суд заочно приговорил экс-посла Беларуси в Аргентине к 5 годам лишения свободы, но он попал под амнистию

Суд Советского района Минска в рамках специального производства признал виновным экс-посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко в покушении на завладение имуществом в крупном размере, совершенное должностным лицом (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 210 УК) и приговорил к 5 годам лишения свободы, но Астапенко сразу попал под амнистию, пишет пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно Закона Республики Беларусь от 7 декабря 2022 года «Об амнистии в связи с Днем народного единства» Астапенко освобожден от основного наказания частично — на один год.

Помимо лишения свободы суд назначил экс-послу штраф в размере 500 базовых величин в сумме 18 500 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

«Принадлежащее обвиняемому имущество — земельный участок и садовый дом — оставлено под арестом в счет обеспечения исполнения приговора в части уплаты штрафа», — пишет пресс-служба.

В декабре 2022 года СК сообщал, что «специальное производство» против него начато по статье о завладении имуществом, совершенного должностным лицом. Как пишет прокуратура, Астапенко позвонил туроператору и забронировал авиабилеты из Парижа в Варшаву вместо Минска, чем «необоснованно использовал транспорт посольства для проезда до аэропорта». Так он причинил ущерб в 6,9 тысяч рублей, считает ведомство.

Астапенко подал в отставку 23 сентября 2020 года, в день инаугурации Александра Лукашенко, сказав, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа». 27 октября того же года посол отозвал это заявление и подал новое, в котором потребовал своего увольнения со ссылкой на статью 41 Трудового кодекса в связи с нарушением нанимателем законодательства.

16 декабря 2020 года стало известно, что Владимир Астапенко подал в суд на МИД из-за несогласия с формулировкой в приказе о своем увольнении. В том же месяце прокуратура отчиталась о возбуждении уголовного дела против бывшего посла Беларуси в Аргентине. Дело начато по статье о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями (часть 1 статьи 210 УК).