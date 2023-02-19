ГПК: на границе с Литвой обнаружено тело мигранта

На границе с Литвой пограничный наряд обнаружил беженца, рядом с которым лежал труп гражданки Нигерии, пишет ГПК.

Ведомство сообщает, что гражданин Нигерии рассказал им, что вместе с невестой они пытались попасть в Европу, но были задержаны литовской стороной.

К месту происшествия была вызвана бригада скорой помощи, но к прибытию медиков 22-летняя девушка скончалась.

ГПК отмечает, что начала года это шестая смерть беженца на границе. Аналогичные случаи фиксировались 9, 10 и 31 января, 4 и 10 февраля.