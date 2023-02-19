Суд приговорил владельца бара «Банки-бутылки» Андрея Жука к 2,5 годам домашней химии

Суд приговорил владельца столичного бара «Банки-бутылки» Андрея Жука к 2,5 годам домашней химии за участие действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Суд состоялся 31 января, но известно об этом стало только сегодня. Андрей Жук и его жена Мария провели в СИЗО полгода. Их освободили в 31 января в зале суда. Приговор супруге Андрея неизвестен.

3 августа 2022 года рядом с баром «Банки-бутылки» прошел концерт певицы Мерием Герасменко. Одной из песен, которую она спела, была «Обійми» украинской группы «Океан Ельзи». На следующий день в провластных каналах появилось видео с выступления Мерием, певица перестала выходить на связь, в бар приехали силовики. Суд дважды отправлял певицу на сутки, позже она стала подозреваемой по уголовному делу о грубом нарушении порядка. Авторы провластных каналов обвиняли ее в том, что часть дохода, который она получала, «направлялся на нужды ВСУ».

Дмитрий Жук также был арестован на 30 суток по статье о неповиновении сотруднику милиции (статья 24.3 КоАП).