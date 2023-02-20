БРЦ: «Гродно Азот» обходит европейские санкции с помощью компаний в Сербии и ОАЭ

«Гродно Азот» обходит европейские санкции используя фирмы в Сербии и ОАЭ. Об этом в новом расследовании рассказывает Беларусский расследовательский центр.

Расследователям стало известно о двух компаниях, которые помогают справляться с европейскими санкциями.

Одна из них — «Гриком», которая принадлежит Гродненскому исполкому. Согласно договору с сербской компанией Wakler, «Гриком» обязуется поставить карбамид на сумму около €20 млн. При этом, как стало известно расследователям, автомобили загружаются удобрениями на «Гродно Азоте». Утверждается, что именно в Сербию должны были ехать фуры, которые задержали активисты «Рабочаха Руху» 14 февраля.

Директор и совладелец фирмы Желько Эрцег ответил БРЦ, что ничего не знает по поводу этой ситуации.

Вторая компания, которая перевозит продукцию беларуской компании, является «Техноспецтрейдинг», которая поставила покупателя из ОАЭ DP World Commodities and Logistics FZE 30 тысяч тонн карбамида, стоимостью €15 млн.

Экспедитором поставки удобрений в Дубай была компания «Рузэкспедиция», которая зарегистрирована в особой экономической зоне «Бремино-Орша» и освобождена от части налогов. В 2020 году ее владельцем стал Евгений Корохотин, которого называют доверенным лицом предпринимателя Александра Зайцева.

В декабре 2021 года предприятие «Гродно Азот» попало в пятый пакет санкций ЕС.