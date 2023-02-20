Суд над основателем symbal.by Павлом Белоусом перевели в закрытый режим

Минский городской суд перевел заседания по делу основателя symbal.by Павла Белоуса в закрытый режим, передает «Вясна».

По информации правозащитников, первое заседание началось в открытом режиме, но «с целью предотвращения разглашения информации, размещенной в источниках, признанных экстремистскими», суд закрыли.

Основателю магазина symbal.by Павлу Белоусу предъявили обвинение по четырем статьям: измена государству (часть 1 статьи 356 УК), грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК), причинение вреда нацбезопасности Республики Беларусь (часть 3 статьи 361 УК) и руководство экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК).

По версии следствия он «под видом культурно-исторического развития распространял идеи беларуского национализма, целью которых являлась смена государственной власти в Беларуси».

Основателя магазина symbal.by задержали в ноябре 2021 года. Его отправляли под административный арест, а после перевели в СИЗО по уголовному делу.