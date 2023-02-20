Польша ограничила движение беларуских грузовиков через пункт пропуска «Козловичи», сообщает польский МВД.

В ведомстве отмечают, что ограничение не коснется пассажирских перевозок в пункте пропуска «Тересполь».

Движение будет остановлено с 19 часов 21 февраля пока власти Беларуси «не снимут ограничения для польских перевозчиков».

9 февраля Польша заявила об остановке движения в погранпереходе в Бобровниках. Такое решение принято в связи с «важными интересами государственной безопасности», написал глава МВД.

17 февраля премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление, которое ограничивает въезд на территорию страны польских грузовых автомобилей и тягачей.

20 февраля стало известно, что Беларусь высылает двух польских консулов и офицера пограничной службы.