Приговоренного к пяти годам колонии философа Владимира Мацкевича перевели на тюремный режим

Философа Владимира Мацкевича, которого приговорили к пяти годам колонии, перевели на тюремный режим, пишет «Позірк» со ссылкой на его родственника. Решение было принято 13 февраля, известно о нем стало спустя неделю.

Мацкевича перевели в Могилевскую тюрьму №4.

4 февраля стало известно, что философа поместили в ПКТ на 3 месяца.

Владимир Мацкевич — 66-летний философ и методолог, создатель неформального образовательного пространства «Летучий университет». Мацкевича задержали 4 августа, изъяли всю технику и некоторые документы.

По версии следствия, Мацкевич на платформе «Сход» размещал материалы с ложной информацией о ситуации в Беларуси и негативной оценкой представителей власти. Философа обвинили в оскорблении Лукашенко в видеозаписи, которую он опубликовал на ютубе 7 мая 2021 года.

В июне 2022 года суд приговорил философа к 5 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), руководстве экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК) и оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).